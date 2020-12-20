Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту более 2 км

Выброс пепла зарегистрирован сегодня на вулкане Эбеко, расположенном на северокурильском острове Парамушир Сахалинской области России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Согласно визуальным данным вулканологов из Северо-Курильска (о.Парамушир), высота пеплового выброса составила до 2,2 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

Пепловый шлейф распространился на 5 км к югу от вулкана.

Специалисты предупреждают об опасности полетов вблизи Эбеко.

Вулкан Эбеко (высота 1 тыс. 156 м) расположен в 7 км северо-западнее города Северо-Курильска, в северной части хребта Вернадского. Он представляет собой сложный стратовулкан с несколькими вершинными кратерами. Последний раз вулкан извергался в 2012 году, затем наступил период затишья, который длился до октября 2016 года. По мнению ученых, лавовое извержение Эбеко маловероятно, так как этот вулкан относится к древним затухающим вулканам.

Извержение Эбеко относится к так называемому вулканскому типу и выражается в периодических выбросах пепла из кратера.