В России за сутки выявили 29 018 новых случаев COVID-19
Число случаев COVID-19 за сутки в РФ выросло на 29018, до 2 992 706. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-19) — 29018 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4543 (15,7%) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 2 992 706 случаев заболевания. Темп прироста составляет 1%.
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