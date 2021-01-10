Путин провел совещание по вопросам Нагорно-Карабахского урегулирования
Президент России Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы Нагорно-Карабахского урегулирования. Об этом в воскресенье сообщается на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Владимир Путин провел совещание, на котором обсуждались вопросы Нагорно-Карабахского урегулирования и ситуация на Южном Кавказе", - говорится в сообщении.
В совещании приняли участие секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
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