В России за сутки выявили 11 024 заразившихся коронавирусом

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 024. Общее количество инфицированных достигло 4 301 159. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.

В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области (0,07%).

В частности, за сутки выявили 983 случая заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, 750 - в Московской области, 384 - в Нижегородской области, 279 - в Воронежской области, 273 - в Самарской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 327 553 человек.