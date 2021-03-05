В России за сутки выявили 11 024 заразившихся коронавирусом
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 11 024. Общее количество инфицированных достигло 4 301 159. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новым заболеванием.
В относительном выражении прирост новых случаев, согласно данным штаба, составил 0,26%.
Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Тыва (0,04%), Магаданской области (0,07%).
В частности, за сутки выявили 983 случая заражения коронавирусом в Санкт-Петербурге, 750 - в Московской области, 384 - в Нижегородской области, 279 - в Воронежской области, 273 - в Самарской области.
В настоящее время в России продолжают лечение 327 553 человек.
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