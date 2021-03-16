Песков: Ситуация с коронавирусом в Европе учитывается при возобновлении авиасообщения

Российские оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса учитывает сложную ситуацию с CОVID-19 в Европе при рассмотрении возможности возобновления авиасообщения. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая во вторник на вопрос журналистов о перспективе возобновления авиасообщения со странами Европы, представитель Кремля переадресовал его в оперативный штаб, которым руководит вице-премьер Татьяна Голикова. "Конечно же, и наши транспортники, и штаб очень внимательно отслеживают динамику заболеваемости, но в Европе пока ситуация крайне нестабильная", - отметил Песков.

"У нас-то как раз более оптимистическая картина в этом плане, что, однако, не дает нам возможности расслабляться, наоборот, здесь надо быть начеку, потому что и разные штаммы [возникают]", - подчеркнул представитель Кремля. Он обратил внимание на то, что российские "санитарные службы находятся постоянно в состоянии мобилизации с учетом этих новых возможных штаммов".

"В Европе ситуация гораздо более напряженная. Наверняка это учитывается нашим штабом при принятии таких решений [о возобновлении авиасообщения]", - указал Песков.

В марте 2020 года РФ из-за пандемии приостановила все коммерческие пассажирские рейсы за рубеж. Поэтапное восстановление международного авиасообщения началось летом прошлого года. Россия возобновила полеты в ряд государств: Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Корею, Египет, ОАЭ, Турцию, Великобританию, Швейцарию, Танзанию, Сербию, Японию, на Мальдивы и Кубу. Однако в декабре РФ временно приостановила авиасообщение с Великобританией из-за выявленного там нового штамма коронавируса. С 8 февраля возобновлено авиасообщение с Сингапуром и Грецией, с 15 февраля - с Азербайджаном.