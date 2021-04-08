Россия и США будут делиться телеметрической информацией о пусках ракет
Россия и США подписали соглашение об обмене телеметрической информацией о ракетных запусках. Об этом в Twitter в среду сообщил постоянный представитель США при Конференции по разоружению Роберт Вуд, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В качестве представителя США в Двусторонней консультативной комиссии по выполнению СНВ-3 сегодня я подписал с моим российским коллегой соглашение об обмене телеметрической информацией о запусках ракет с 2020 года. Это важный элемент нового договора о СНВ", - написал он.
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