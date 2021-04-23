Посол в Москве: Даты возобновления чартерного авиасообщения между РФ и Египтом пока нет

Точной даты возобновления чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу посол республики в Москве Ихаб Наср.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, передает Trend.

Посол добавил, что процесс согласования продолжается.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.