Посол в Москве: Даты возобновления чартерного авиасообщения между РФ и Египтом пока нет

Россия 23 апреля 2021 17:31 (UTC+04:00)
Посол в Москве: Даты возобновления чартерного авиасообщения между РФ и Египтом пока нет

Точной даты возобновления чартерного авиасообщения между Россией и египетскими курортами пока нет. Об этом заявил журналистам в пятницу посол республики в Москве Ихаб Наср.

"Пока нет", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС, передает Trend.

Посол добавил, что процесс согласования продолжается.

23 апреля официальный представитель канцелярии главы египетского государства Бассам Рады по итогам телефонного разговора президентов России и Египта Владимира Путина и Абдель Фаттаха ас-Сиси сообщил, что лидеры договорились о возобновлении авиасообщения в полном объеме между аэропортами двух стран, в том числе с Хургадой и Шарм-эш-Шейхом. Кремль подтвердил информацию о договоренности полностью возобновить авиасообщение между Россией и Египтом, в том числе с египетскими курортами.

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