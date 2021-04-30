Президент РФ обсудит с членами Совбеза ситуацию в Каспийском регионе

БАКУ/Trend/ - Президент России Владимир Путин в ходе оперативного совещания с членами Совета безопасности РФ заявил в пятницу, 30 апреля, что обсудит ситуацию в Каспийском регионе, передает Trend со ссылкой на газету «Известия».

«Мы с вами обсудим сегодня очень важную тему, а именно — ситуацию в Каспийском регионе. Не нужно, мне кажется, лишний раз говорить о том, насколько это важно для России. Это касается и вопросов экономической деятельности, и взаимодействия с нашими ближайшими партнерами и союзниками. И конечно, это касается вопросов обеспечения безопасности, интересов России в Каспийском регионе в целом», — заявил глава государства в начале встречи.

В состав «каспийской пятерки» входят пять прикаспийских государств: Россия, Азербайджан, Иран, Казахстан и Туркменистан.