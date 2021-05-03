Россия и Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании в области исследования космоса

Госкорпорация "Роскосмос" и Национальное агентство космических наук Королевства Бахрейн подписали меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве в области исследования и использования космического пространства в мирных целях. Об этом в понедельник сообщается на сайте Роскосмоса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин отметил, что за последние годы двусторонние взаимоотношения России и Бахрейна вышли на новый уровень. "Меморандум о взаимопонимании открывает дорогу к наращиванию двустороннего сотрудничества в области космической деятельности. Спустя 60 лет с момента исторического полета первого космонавта планеты Юрия Алексеевича Гагарина космос продолжает приковывать к себе внимание людей, оставаясь передовым рубежом научно-технического развития человечества. Подписание меморандума подтверждает готовность и желание России и Бахрейна совместно развивать проекты в указанной сфере в интересах социально-экономического развития обеих стран", - приводит сайт госкорпорации слова Рогозина.

Министр транспорта и телекоммуникаций Бахрейна Камаль бен Ахмед Мухаммед подчеркнул, что документ станет основой для сотрудничества в области космоса, в нем прописаны представляющие взаимный интерес направления деятельности. "Меморандум предоставляет прекрасную возможность для реализации долгосрочных целей и стратегии развития Национального агентства космических наук Королевства Бахрейн, поскольку госкорпорация "Роскосмос" является одной из ведущих космических организаций мира", - отметил он.

Генеральный директор Национального агентства Мухаммед Ибрагим аль-Асири добавил, что власти Бахрейна активно стремятся к развитию взаимоотношений с космическими агентствами всего мира, особенно с такими "признанными лидерами", как Роскосмос. Он также выразил уверенность, что между двумя странами будет существенно расширено сотрудничество в сфере космоса.