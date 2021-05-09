Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, договорились встретиться в ближайшее время и обсудить имеющиеся проблемы. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - отметили в президентской пресс-службе.