Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

Россия 9 мая 2021 23:26 (UTC+04:00)
Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин в ходе телефонного разговора, состоявшегося в воскресенье, договорились встретиться в ближайшее время и обсудить имеющиеся проблемы. Об этом сообщила пресс-служба главы белорусского государства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Александр Лукашенко и Владимир Путин обменялись мнениями о внутренней ситуации в Беларуси и Российской Федерации. Президенты договорились в ближайшее время встретиться и обсудить имеющиеся проблемы, которые стоят перед странами", - отметили в президентской пресс-службе.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
МИД Ирана расследует смерть сотрудницы посольства Швейцарии
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Старший помощник Зарифа провел встречу со спецпосланником МИД Швеции по Йемену
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
С 14 июня возобновятся рейсы Тебриз-Измир-Тебриз - иранский чиновник Экономика 23:41
Лукашенко и Путин договорились встретиться в ближайшее время Россия 23:26
Вражда с турками - катастрофа не только для Армении, но и для всего региона - Пашинян Армения 23:16
Черешня из Ферганской области Узбекистана пошла на экспорт Узбекистан 23:06
Грузия увеличивает импорт труб и профилей из Турции Бизнес 22:58
На официальной странице Президента Ильхама Алиева в Facebook размещена публикация в связи с 98-й годовщиной со дня рождения великого лидера Гейдара Алиева (ФОТО) Политика 22:38
Франция не будет использовать вакцину AstraZeneca против новых штаммов коронавируса Европа 22:23
Египет запустит в июне производство китайской вакцины Sinovac Арабские страны 21:49
Илон Маск заявил, что у него синдром Аспергера В мире 21:11
Гейдар Алиев заложил прочный фундамент для независимого, мультикультурного и экономически развитого Азербайджана, который сегодня является крупным игроком на мировой арене - Собхани Политика 21:00
Хэмилтон выиграл Гран-при Испании "Формулы-1" Спорт 20:50
Глава Европарламента призвал наделить этот орган правом законодательной инициативы Европа 20:30
Первая репетиция Самиры Эфенди на сцене "Евровидения-2021" (ФОТО) Звёздный мир 20:04
Главы разведслужб Японии, США и Южной Кореи проведут переговоры в Токио США 19:57
AzFina и ЦБА разрабатывают законопроект о регулировании деятельности платежных систем Экономика 19:39
В Кыргызстане за сутки выявлен 321 случай заражения коронавирусом Кыргызстан 19:27
Президент Грузии посетит с официальным визитом Северную Македонию Грузия 19:25
Гейдар Алиев – великий стратег современности, создавший государство, у которого прекрасное будущее Азербайджан 19:18
Героизация нацистских преступников свидетельствует прежде всего о незрелости современной армянской политической сферы – российский политолог Политика 19:07
Президент Южного Судана распустил парламент Другие страны 18:45
Героизм и вклад азербайджанцев в общую Победу Общество 18:10
В Азербайджанской Армии проведены мероприятия по случаю 76-й годовщины Победы (ФОТО) Общество 18:00
В Национальной арене гимнастики в Баку самые лучшие условия – Жаля Гаратова Общество 17:45
Эмоции после соревнования позитивные – бронзовый призер Кубка мира в Баку команда Азербайджана Общество 17:42
Армяне считают лидера террористической группы «АСАЛА» героем ВОВ Армения 17:38
В Армении вырос уровень бедности, на $2 млрд увеличился внешний долг Армения 17:20
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 17:19
В Азербайджане выявлено 660 новых случаев заражения COVID-19, выздоровели 1 539 человек Общество 17:10
Компания Gazelli Group необычно поздравила ветеранов Великой Отечественной войны (ФОТО) Общество 17:07
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО) Общество 16:44
Команда Болгарии заняла первое место в групповых упражнениях с тремя обручами и двумя парами булав на Кубке мира в Баку Общество 16:28
Азербайджан в 2021 г. расширит географию экспорта граната Бизнес 16:25
В Иране за последние сутки от коронавируса скончались 407 человек Общество 16:21
Красота и филигранность движений – Лучшие моменты финального дня Кубка мира по художественной гимнастике в Баку (ФОТО) Общество 15:55
Первое место на Кубке мира в Баку в упражнении с лентой заняла болгарская спортсменка Общество 15:46
Золото Кубка мира в Баку в упражнении с булавами завоевала израильская спортсменка Общество 15:11
"Десятый наш десантный батальон" – Марьям Шабанова посвящает героям Великой Отечественной войны (ФОТО/ВИДЕО) Trend Life 14:58
На границе с Арменией начала функционировать еще одна воинская часть (ФОТО) Азербайджан 14:52
Руководство Министерства обороны почтило память погибших в Великой Отечественной войне (ФОТО) Общество 14:40
В Национальной арене гимнастики состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира в Баку (ФОТО) Общество 14:31
Состоялась встреча с ветеранами Великой Отечественной войны (ФОТО) Общество 14:15
В Шуше отметили 76-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне (ФОТО) Общество 14:12
Бакинская русдрама: Юрий Омельченко и Кямаля Алиева - "На всю оставшуюся жизнь" в День Победы (ВИДЕО) Социум 14:04
Команда Азербайджана завоевала бронзу Кубка мира в Баку в групповых упражнениях с пятью мячами Общество 14:00
В России выявили 8 419 случаев заражения коронавирусом за сутки Россия 13:47
Первое место в Кубке мира по художественной гимнастике в Баку в упражнении с мячом заняла спортсменка из Италии Общество 13:28
Азербайджан выполнил обязательства по сделке ОПЕК+ в апреле Экономика 13:21
Золотую медаль Кубка мира в Баку в упражнении с обручем завоевала израильская гимнастка Общество 13:10
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с погодными условиями Общество 12:59
Швейцарское издание пишет об объявлении Президентом Азербайджана Шуши культурной столицей Политика 12:58
Стартовал заключительный день соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку – азербайджанские грации в борьбе за медали (ФОТО) Общество 12:49
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева почтили память сынов Азербайджана, внесших неоценимый вклад в Победу над фашизмом (ФОТО/ВИДЕО) Политика 12:40
Путин заявил, что тем, кто "вновь замышляет агрессивные планы", нет оправдания и прощения Россия 12:05
МИД Ирана осудил теракт в Кабуле Политика 12:01
Посол Кыргызстана провел встречу с заместителем генпредседателя правящей партии Турции по внешним отношениям Кыргызстан 11:55
В Грузии выявлено 1 089 новых случаев инфицирования коронавирусом Грузия 11:48
Число заразившихся коронавирусом в Индии превысило 22 млн Другие страны 11:23
В Москве на Красной площади начался парад Победы Россия 11:02
SpaceX запустила ракету-носитель со спутниками Starlink США 11:01
МИД Азербайджана распространил заявление по случаю 76-й годовщины Победы над фашизмом Политика 10:29
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила ветеранов по случаю Дня Победы над фашизмом (ФОТО) Политика 10:06
Число погибших при взрывах у школы в Кабуле возросло до 58 Другие страны 09:45
Лейбориста Садика Хана переизбрали мэром Лондона Европа 09:12
В результате атаки талибов на юге Афганистана погибли семь полицейских Другие страны 08:57
Макрон призвал США снять ограничения на экспорт вакцин от COVID-19 Европа 08:39
В Папуа - Новой Гвинее 15 человек погибли при сходе оползня Другие страны 08:16
MasterCard расширяет в Азербайджане бесконтактные платежи Экономика 08:00
Азербайджан в I квартале увеличил импорт судов и плавучих конструкций почти в 25 раз Бизнес 08:00
В Азербайджане зарегистрировано свыше 100 производителей и переработчиков рыбной продукции Бизнес 08:00
Ступень китайской ракеты Long March-5B вошла в атмосферу Земли В мире 07:57
2350 заболевших коронавирусом выявлено в Казахстане за сутки Казахстан 07:24
ЕС запускает в Грузии проект сотрудничества для борьбы с наркотиками Грузия 07:22
Иран может расширить сотрудничество с инспекторами МАГАТЭ - Аракчи Иран 07:15
Власти Малайзии запретят поездки по стране и большинство социальных мероприятий Другие страны 07:10
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 4,69 млн человек Турция 06:36
Полиция Нью-Йорка распространила видеозапись подозреваемого в стрельбе на Таймс-сквер (ВИДЕО) США 05:42
Израильский беспилотник поразил военный пост ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты Израиль 04:45
На Таймс-сквер в Нью-Йорке произошла стрельба США 03:46
Почти 550 человек пропали без вести во время протестов в Колумбии Другие страны 03:23
В Идлибе отразили атаку на позиции сирийских войск Арабские страны 02:21
Три человека погибли при стрельбе в Мэриленде США 01:23
В Азербайджане подведены итоги международных акций, посвященных истории Великой Отечественной войны (ФОТО) Социум 01:11
"Бавария" выиграла чемпионат Германии по футболу в девятый раз подряд Спорт 00:50
В Баку прошло награждение участников проекта "Вспомни Победу" Социум 00:41
В мире за сутки выявили более 817 тыс. заразившихся коронавирусом В мире 00:17
В Азербайджане отмечают День Победы над фашизмом Политика 00:01
Общественный транспорт в Азербайджане не будет работать до 16 мая Общество 00:00
В Азербайджане начались праздничные каникулы Общество 00:00
«Красный Крест» передаст Грузии 100 000 доз вакцины Sinopharm Грузия 8 мая 23:36
Семьи погибших при обрушении метромоста в Мехико получат по $32 тыс. В мире 8 мая 23:09
Иранские грузовики не перевозят грузы в Карабах – посольство Ирана Политика 8 мая 22:40
Узбекистан вводит ограничения на полеты в Индию и Турцию Узбекистан 8 мая 22:31
В Баку для участников Кубка мира по художественной гимнастике созданы все условия – американская спортсменка Общество 8 мая 22:26
В Азербайджане в связи с праздником Рамазан досрочно завершилась выплата пенсий за май Финансы 8 мая 22:23
Сегодня Шуша свободна и мы больше не расстанемся с ней - житель Шуши Общество 8 мая 22:19
Как художник создает мир, оживающий в кинокадрах. "O olmasın, bu olsun", "Sehrli xalat", "Bəxtiyar"…(ФОТО) Культура 8 мая 21:36
Не менее 37 человек погибли при взрывах у школы в Кабуле Другие страны 8 мая 21:31
В Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира по художественной гимнастике (ФОТО) Общество 8 мая 20:49
Команда Азербайджана в групповых упражнениях прошла в финал Кубка мира в Баку в программе с тремя обручами и двумя парами булав (ФОТО) Общество 8 мая 20:22
Зал Национальной арены гимнастики в Баку потрясающе красивый – российская спортсменка Дарья Трубникова Общество 8 мая 20:17
Все новости