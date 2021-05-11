Неизвестные открыли стрельбу в школе в Казани

Двое неизвестных открыли стрельбу в школе на улице Файзи в Казани, есть пострадавшие. Как передает Trend, об этом сообщил источник ТАСС.

"По предварительной информации, двое неизвестных устроили стрельбу. Есть пострадавшие, их число и обстоятельства уточняются", - сказал собеседник.

Он также рассказал, что, по предварительным данным, стрельбу в учебном заведении устроил подросток, его задержали.

Как сообщили ТАСС в региональном Минздраве, на вызов в связи со стрельбой в Казани направлена бригада скорой медицинской помощи и медики Республиканского центра медицины катастроф.

В прокуратуре сообщили, что проверяют информацию о ЧП.

"На место происшествия выехал прокурор Республики Татарстан Илдус Нафиков. Обстоятельства инцидента выясняются", - говорится в сообщении ведомства.

В школе корреспонденту ТАСС подтвердили факт стрельбы, не уточнив деталей.