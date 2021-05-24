Лавров: Россия готова обсуждать на саммите с США любые вопросы двусторонней повестки

Россия готова к обсуждению любых вопросов российско-американских отношений на встрече президентов. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью газете "Аргументы и факты", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В самом общем плане могу сказать, что, как неоднократно подчеркивал президент России Владимир Путин, мы готовы рассматривать и решать любые вопросы, стоящие на двусторонней повестке дня, а также совместно работать над урегулированием глобальных проблем, региональных конфликтов и кризисов. Главное, чтобы диалог был основан на принципах равноправия, взаимного уважения и обоюдного учета интересов", - сказал он.

Министр пояснил, что подготовка предложений к повестке дня - это часть процесса изучения американской инициативы о проведении встречи в верхах, но в конечном итоге сами лидеры определят темы для обсуждения на саммите.