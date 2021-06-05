Владимир Путин: Россия готова внести вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта

Россия готова активно работать со всеми участниками процесса урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом заявил в пятницу президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств, организованной ТАСС в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает Trend.

"Мы приветствуем нормализацию отношений в регионе между различными государствами, в том числе между арабскими странами и Израилем. Когда устанавливаются межгосударственные связи, это всегда идет на пользу народам этих стран. Вместе с тем, без решения палестино-израильского конфликта достичь стабильной ситуации в регионе вряд ли представляется возможным. Здесь нужно устанавливать многосторонние форматы сотрудничества, многосторонние форматы обсуждения, есть вопросы, которые требуют особого внимания со стороны международного сообщества", - отметил российский лидер.

"Россия готова активно работать со всеми участниками этого процесса и внести свой посильный вклад в урегулирование палестино-израильского конфликта", - подчеркнул Путин.