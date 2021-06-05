Сечин заявил, что политика ФРС США не стимулирует реальный сектор
Политика, которую проводит Федеральная резервная система США, не стимулирует реальный сектор экономики, но создает риски финансовых пузырей на рынке. Такое мнение высказал главный исполнительный директор "Роснефти" Игорь Сечин на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках Петербургского международного экономического форума, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"В США мы наблюдаем стимулирование не столько реального производства, сколько фондового рынка, - сказал он. - Капитализация ряда секторов растет без поддержки фундаментальных факторов, создавая риски для мировой экономики из-за возникновения "пузырей" на финансовых рынках".
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