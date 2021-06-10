"Спутник V" продемонстрировал эффективность в 94,3% при применении в Бахрейне

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" продемонстрировала эффективность в 94,3% в ходе применения в Бахрейне. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

"Исследование эффективности, проведенное в Бахрейне в соответствии с рекомендациями ВОЗ при участии более 5 тыс. человек, подтвердило эффективность препарата на уровне 94,3% через 14 дней после получения 2-го компонента. Анализировались данные, полученные в период с февраля по начало мая текущего года", - сообщили в фонде.

При этом 98,6% всех случаев коронавируса, зафиксированных через две недели после получения второго компонента "Спутник V", протекали в легкой форме. В ходе вакцинации российским препаратом не было выявлено серьезных нежелательных явлений, также не зарегистрировано ни одного случая смерти, связанного с вакцинацией. Случаи церебрального венозного тромбоза (CVT) после вакцинации также отсутствуют.