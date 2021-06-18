В России выявили 17 262 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262, до 5 281 309. Прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля 2021 года, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Республике Северная Осетия-Алания (0,05%), в Республике Адыгея (0,06%), в Республике Тыва, Карачаево-Черкесской Республике, Республике Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республике (по 0,07%).

В частности, за сутки было выявлено 1 254 случая в Московской области, 970 - в Санкт-Петербурге, 223 - в Республике Бурятия, 218 - в Нижегородской области, 186 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 302 205 человек.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 10 954, до 4 850 659. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 92% от общего числа заразившихся.

В частности, за сутки были выписаны по выздоровлению 1 455 пациентов в Санкт-Петербурге, 889 - в Московской области, 202 - в Ростовской области, 178 - в Республике Бурятия, 171 - в Воронежской области.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее, это максимальный показатель с 18 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 128 445 человек.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

В частности, за сутки было зарегистрировано 79 летальных случаев в Санкт-Петербурге, 21 - в Нижегородской области, 14 - в Ульяновской области, 13 - в Свердловской области, по 12 - в Московской и Ростовской областях.