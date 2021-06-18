Российская авиакомпания S7 заявила о готовности оперативно возобновить полеты в Турцию

Авиакомпания S7 готова оперативно возобновить полеты в Турцию, пока что ожидает официальных документов от авиавластей РФ. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"S7 Airlines ждет публикацию официальных документов от российских властей с деталями по возобновлению авиасообщения и готова запустить рейсы в Турцию в оперативном порядке", - сказали в компании.

Ранее на брифинге вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что авиасообщение с Турцией будет восстановлено с 22 июня.