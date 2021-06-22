В РФПИ заявили, что "Спутник Лайт" эффективен для ревакцинации от коронавируса

Вакцина от коронавируса нового типа "Спутник Лайт", поступление которой в гражданский оборот ожидается в ближайшие дни, подходит для ревакцинации, считает директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Он обратил внимание на необходимость повторной прививки через время после проведения основной вакцинации от коронавируса.

"На собственном примере я увидел, что после ревакцинации ["Спутником Лайт"] уровень антител к коронавирусной инфекции, который снизился примерно через год после вакцинации, резко восстановился и вырос в шесть раз в течение трех дней. Такой быстрый рост уровня антител, который после обычной вакцинации занимает четыре-шесть недель, свидетельствует о наличии сильного клеточного иммунитета после прививки "Спутник V", который обеспечивает активную и быструю выработку антител при столкновении с инфекцией или при ревакцинации", - сообщил журналистам Дмитриев.

Директор РФПИ также напомнил, что "Спутник Лайт" поступит в гражданский оборот уже в ближайшие дни. По словам Дмитриева, сама эта вакцина "является очень эффективной для быстрого повышения уровня активных антител и повышения уровня вакцинной защиты".

Как ранее заявлял министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, первые партии вакцины "Спутник Лайт" начнут выходить в гражданский оборот после 25 июня. "Спутник Лайт" является первым компонентом вакцины "Спутник V". Эффективность препарата составляет почти 80% с 28-го дня после прививки.