Россельхознадзор разрешил поставки кормовых добавок некоторым компаниям ФРГ и Нидерландов

Россельхознадзор на три месяца разрешил поставки кормовых добавок с ряда предприятий Германии и Нидерландов. Об этом говорится в сообщении ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С пониманием относясь к сложившейся ситуации, Россельхознадзор принял решение сроком на три месяца возобновить с 25 июня поставки витаминов и кормовых добавок с предприятий Германии и Нидерландов, указанных в приложении", - отмечается в сообщении.

В документе насчитывается 19 предприятий. Как пояснили в ведомстве, поступающая в Россию продукция будет подвергаться усиленному лабораторному мониторингу. За этот период ветеринарным службам данных стран будет предоставлена возможность подготовить и направить в Россельхознадзор запрашиваемую информацию, подтверждающую выполнение требований ЕАЭС, в том числе касающихся прослеживаемости сырья и продукции растительного и животного происхождения. Кроме того, запланирована серия видеоконференций с компетентными ведомствами стран-поставщиков кормов и кормовых добавок.

Ранее Россельхознадзор ввел запрет на поставку кормов и кормовых добавок из Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Польши, а также США, Германии, Нидерландов и Испании.