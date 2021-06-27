Путин поручил организовать вакцинацию иностранных мигрантов от коронавируса

Президент России Владимир Путин до 30 июня ждет доклад об обеспечении в стране возможности для платных прививок от коронавируса для иностранцев, а к 15 июля - об организации вакцинации для трудовых мигрантов. Соответствующие поручения главы государства по итогам Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) опубликованы в воскресенье на сайте Кремля, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обеспечить для профилактики новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможность вакцинации на возмездной основе иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории РФ, предусмотрев при этом соблюдение санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в одном из поручений правительству, доклад по которому глава государства ожидает до 30 июня.

Кроме того, в срок до 15 июля Путин поручил организовать вакцинацию в России иностранных мигрантов, "определив источники финансирования соответствующих мероприятий".