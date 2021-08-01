В России выявили 22 804 случая заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 22 804, до 6 288 677. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,36%.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые продолжают лечение в данный момент, возросло в России до 503 435 - максимума с 26 января.

Число выздоровлений и смертей

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 17 271, до 5 625 890. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет примерно 89,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 789 против 792 днем ранее, до 159 352.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,53%, следует из данных штаба.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,17%.