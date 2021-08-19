Комбинация вакцин "Спутник Лайт" и AstraZeneca показала мощный иммунный ответ

Предварительные результаты испытаний в Аргентине продемонстрировали формирование мощного иммунного ответа против коронавируса у привитых комбинацией российской вакцины "Спутник Лайт" с вакциной AstraZeneca. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Интерфакс, сообщила в среду министр здравоохранения страны Карла Виссотти.

Речь идет о предварительных результатах исследования комбинации вакцины "Спутник Лайт" (первый компонент вакцины "Спутник V" на основе аденовируса человека 26 серотипа, rАd26) с вакциной AstraZeneca, проводимого в аргентинской провинции Буэнос-Айрес.

Министр уточнила, что исследование проводится совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).

Такие выводы были сделаны по итогу вакцинации 121 добровольца комбинациями "Спутник Лайт"/AstraZeneca, "Спутник Лайт"/Moderna, "Спутник Лайт"/Sinopharm, а также "Спутник Лайт"/ "Спутник Лайт" в рамках слепого рандомизированного исследования для оценки иммуногенности и безопасности "вакцинных коктейлей".