В Москве безработица снизилась до минимальных показателей с апреля 2020 года

Уровень безработицы в Москве снизился до 0,55%, что является минимальным показателей с апреля 2020 года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в понедельник на сайте мэра столицы.

"Уровень безработицы в столице снизился до 0,55% - это наименьшие показатели с апреля 2020 года", - говорится в сообщении

По словам заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова, процесс восстановления экономики Москвы оказывает позитивное влияние на городской рынок труда. С начала 2021 года уровень зарегистрированной безработицы в столице неуклонно снижается и с 1 января потерял 0,77 процентного пункта.

Число безработных в Москве сейчас составляет не более 39,9 тыс. человек.

"Кроме того, количество работников, находящихся в простое, в режиме неполного рабочего дня и в отпусках без сохранения зарплаты, с начала 2021 года сократилось на 9,6% и составило к середине августа 97,6 тыс. человек", - приводятся в сообщении слова Ефимова.

С апреля 2020 года по июль 2021 больше всего сотрудников были приняты на работу в сфере разработки программного обеспечения, здравоохранения, торговли и строительства. Сегодня число вакансий превышает количество соискателей более чем в 6,5 раза. В открытой базе службы занятости населения можно найти свыше 390 тыс. предложений для людей с различным уровнем образования и квалификации.