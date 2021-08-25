Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 3,7 км

Вулканологи в среду в 09:01 (02:01 GMT+4) зафиксировали на вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды пепловый выброс высотой до 3,7 км. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Высота пеплового выброса составила до 3,7 км над уровнем моря", - говорится в сообщении.

По информации специалистов, шлейф пепла растянулся в юго-восточном направлении на 10 км от вулкана, установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.