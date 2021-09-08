Авиакомпания "Россия" объявила о запуске рейсов в Египет из восьми российских городов

Авиакомпания "Россия" (группа "Аэрофлот") в партнерстве с туроператором "Библио-Глобус" приступит к полетам в Египет из восьми городов РФ. Первые рейсы на курорты Красного моря будут выполнены уже 10 сентября. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, это следует из распространенного в среду сообщения авиакомпании.

"В Хургаду лайнеры начнут выполнять полеты из Новосибирска (с 11 сентября), Нижнего Новгорода (с 10 сентября), Ростова-на-Дону (с 11 сентября), Тюмени (с 13 сентября) и Перми (с 10 сентября). В Шарм-эш-Шейх - из Новосибирска (с 18 сентября), Нижнего Новгорода (с 12 сентября), Краснодара (с 14 сентября), Челябинска (с 12 сентября) и Минеральных Вод (с 14 сентября)", - говорится в сообщении АК "Россия".

Отмечается, что рейсы по каждому направлению будут выполняться один раз в неделю на самолетах Boeing 737-800. Из Новосибирска полеты запланированы на лайнерах Boeing 474, самых вместительных в парке отечественных авиакомпаний. Билеты доступны для приобретения в сети региональных турагентств, сотрудничающих с туроператором "Библио-Глобус"; они продаются в рамках комплексного турпродукта, включающего перелет, трансфер, проживание в отеле и экскурсионные программы. По данным туроператора, загрузка первых рейсов из регионов составляет 80-90%, добавили в авиакомпании.