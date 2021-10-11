Яндекс покупает израильский сервис проката электросамокатов Wiind
Российская корпорация "Яндекс" продолжает расширять свою деятельность в Израиле. После сервиса по заказу такси и сервиса по доставке заказов из ресторанов, ее израильская "дочка" Yango покупает сервис по прокату электросамокатов, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.
О покупке израильского сегмента компании по прокату электросамокатов Wind было объявлено параллельно с назначением на пост генерального директора Yango Юваля Кейнана, ранее занимавшего должность заместителя гендиректора компании "Партнер".
Wind Mobility действует в Париже, Берлине, Барселоне и Лиссабоне. В Израиле компания задействует более 10 тысяч электросамокатов в Тель-Авиве, Рамат-Гане, Гиватаиме, Холоне, Бат-Яме, Гиват-Шмуэле, Кирьят-Оно, Ашдоде и Петах-Тикве.
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