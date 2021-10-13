Путин рассчитывает, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца 2022 года

Россия исходит из того, что соглашение ОПЕК+ будет действовать до конца следующего года. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин.

"Исходим из того, что соглашение будет действовать до конца следующего, 2022 года", - сказал Путин.

Как отметил глава государства, текущие результаты показывают, что сотрудничество стран ОПЕК+ имеет все шансы для дальнейшего развития, "может охватить дополнительные направления, включая освоение новых экологичных технологий добычи и переработки углеводородов, обмен лучшими практиками учета и снижения углеводородного следа".

Президент добавил, что странам ОПЕК+ удалось наладить эффективное взаимодействие и обеспечить устойчивость нефтяной отрасли в условиях пандемии.

"Ключевую роль в стабилизации нефтяного рынка сыграли тогда договоренности в формате ОПЕК+. Странам - участницам ОПЕК и государствам, не входящим в это объединение, удалось наладить эффективное взаимодействие, в условиях пандемии обеспечить устойчивость нефтяной отрасли", - отметил он, говоря о ситуации в 2020 году.