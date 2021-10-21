В России обнаружили единичные случаи нового варианта дельта-штамма коронавируса AY.4.2

В России выявлены единичные случаи новой разновидности дельта-штамма AY.4.2 коронавируса, которая имеет вероятность широкого распространения, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Да, вариант AY.4.2 линии "Дельта" уже обнаруживается в единичных случаях в России, как следует из результатов секвенирования геномов коронавируса SARS-CoV-2, депонируемых в базу данных "VGARus" (российская база геномов коронавируса)", - сказал Хафизов журналистам в четверг.

По словам эксперта, эта разновидность является одним из множества ответвлений штамма "дельта" и по сравнению с ней обладает большей заразностью.

Эксперт считает, что данный вариант штамма "дельта" имеет потенциал для дальнейшего распространения как в РФ, так и в мире.

"Вероятность его широкого распространения в РФ и в мире достаточна. Частота этой подлинии увеличивается, но эксперты не считают, что именно она ответственна за сохраняющееся большое количество ежедневных случаев заражения коронавирусом в различных странах", - уточнил Хафизов.