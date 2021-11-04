На борту разбившегося в Иркутской области Ан-12 было девять человек
Девять человек находились на борту самолета Ан-12, разбившегося в Иркутской области в среду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, на заседании комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций сообщил первый заместитель руководителя главка МЧС по региону Андрей Рябоволов.
"По уточненным данным, полученным от представителя авиакомпании "Гродно", на борту воздушного судна находились девять человек, в том числе пять членов экипажа и четыре человека, сопровождающие груз", - сообщил он.
Первый замруководителя главка добавил, что обнаружены и доставлены на экспертизу останки шести человек.
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