Международные резервы России за неделю снизились на $1,1 млрд

Международные резервы РФ на 5 ноября 2021 года составили $622,1 млрд, снизившись за неделю на $1,1 млрд, говорится в материалах ЦБ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным на 29 октября, объем резервов составлял $623,2 млрд.

ЦБ отмечает, что резервы снизились на 0,2% под воздействием отрицательной переоценки, частично скомпенсированной покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила.

Международные резервы, представляющие собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и монетарного золота. Целевой уровень ЦБ РФ по международным резервам составляет $500 млрд.