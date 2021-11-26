Путин обсудил с Совбезом РФ итоги встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном

Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности РФ итоги переговоров с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я вас коротко проинформирую о результатах моих дискуссий с Президентом Азербайджана и с премьер-министром Армении по поводу карабахского урегулирования и по поводу тех договоренностей, которые были достигнуты в ходе сегодняшней работы с коллегами", - обратился глава государства к участникам совещания.

"Как и планировали, подробнее поговорим о всем комплексе отношений с нашими ближайшими партнерами и ближайшими соседями, имеются в виду отношения со странами СНГ", - отметил Путин. Он уточнил, что с докладом выступит заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак.

В пятницу в Сочи состоялись почти трехчасовые переговоры Президента России Владимира Путина, Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, по итогам которых было принято совместное заявление. Также глава российского государства провел отдельные встречи с президентом Азербайджана и премьер-министром Армении.