Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО)

Россия 3 декабря 2021 14:19 (UTC+04:00)
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова наградила первого заместителя генерального директора информационного агентства ТАСС Михаила Гусмана нагрудным знаком Минкультуры России «За вклад в российскую культуру».

Михаил Гусман поблагодарил главу ведомства за оказанную честь. «ТАСС и Минкультуры находятся в тесном взаимодействии на протяжении долгих лет. Уверен, мы продолжим дальнейшее плодотворное сотрудничество», - сказал он, принимая награду из рук Министра.

Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) - Gallery Image
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) - Gallery Image
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) - Gallery Image
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
Замгендиректора ТАСС Михаил Гусман удостоен награды Минкультуры России «За вклад в российскую культуру» (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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