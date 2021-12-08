Главы МИД РФ и ОАЭ выразили удовлетворение стратегическим партнерством двух стран

Глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян обменялись в среду поздравительными телеграммами в честь 50-летия установления дипломатических отношений, дали высокую оценку уровню стратегического партнерства двух стран, а также подтвердили настрой на продолжение развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении МИД РФ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"8 декабря исполняется 50 лет с момента установления дипломатических отношений нашей страны с ОАЭ. По случаю этой юбилейной даты министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел и международного сотрудничества Объединенных Арабских Эмиратов Абдалла бен Заид Аль Нахайян обменялись поздравительными телеграммами. С обеих сторон было выражено удовлетворение многоплановыми и традиционно дружественными российско-эмиратскими связями, имеющими характер стратегического партнерства", - сообщили в МИД РФ.

Стороны подтвердили настрой на продолжение развития взаимовыгодного двустороннего сотрудничества по самому широкому спектру направлений. "Дана высокая оценка внешнеполитической координации по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня в интересах поддержания мира и безопасности в зоне Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом", - заключили в МИД РФ.