В Башкирии столкнулись более 30 автомобилей, есть погибший и пострадавшие

На трассе в Башкирии произошла авария с участием более 30 автомобилей, из них минимум четыре грузовых. В массовом ДТП пострадали пять человек, еще один погиб, передает Trend со ссылкой на Ленту.Ru.

ДТП произошло неподалеку от села Александровка Кармаскалинского района на 49-м километре автодороги Уфа—Оренбург. Согласно предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

В ГИБДД сообщили, что в результате происшествия погиб один человек, пятеро получили травмы различный степени тяжести. Пострадавшие были госпитализированы, им оказывается медицинская помощь. Состояние одного из раненых врачи оценивают как тяжелое.«На данный момент один человек в тяжелой степени тяжести, четверо — средней тяжести, идет диагностический процесс», — уточнили в пресс-службе.