ВМФ России получит модернизированный мини-крейсер до конца 2023 года

Военно-морской флот России (ВМФ) до конца 2023 года получит модернизированный мини-крейсер «Адмирал Чабаненко», который станет носителем гиперзвуковых ракет «Циркон». Об этом пишет агентство «Известия», передает Trend со ссылкой на Lenta.ru.

Как сообщили источники издания в оборонном ведомстве, план модернизации уникального корабля Северного флота уже согласован. Сейчас завершается ремонт корпуса судна.

С начала 1990 годов «Адмирал Чабаненко» был один из самых мощных представителей российского ВМФ. После модернизации судно, которое изначально строилось как большой противолодочный корабль (БПК), сменит статус и станет фрегатом. Однако отмечается, что фактически с учетом больших габаритов (7,7 тысяч тонн водоизмещения) и набора вооружения он сможет полноценно выполнять функции крейсера.

После модернизации «Адмирал Чабаненко» также получит обширный арсенал. Он станет одним из штатных носителей гиперзвуковой ракеты «Циркон», испытания которой близятся к завершению.