"Газпром" и турецкая компания Botas заключили новый контракт на четыре года
"Газпром экспорт" и турецкая нефтегазовая компания Botas заключили новый контракт на четыре года на поставку 5,75 млрд куб. м газа в год по газопроводу "Турецкий поток". Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении "Газпром экспорта".
30 декабря "Газпром экспорт" и Botas подписали пакет соглашений, касающихся сотрудничества в области поставок газа и использования газотранспортной инфраструктуры.
"В частности, подписан новый контракт на поставку природного газа в адрес Botas начиная с 1 января 2022 года. Контракт предполагает поставку до 5,75 млрд куб. м газа по газопроводу "Турецкий поток" ежегодно в течение 4 лет", - сказано в сообщении.
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