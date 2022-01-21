В России выявили 49 513 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 49 513, до 10 987 774. Об этом сообщили журналистам в пятницу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В абсолютном выражении прирост числа заболевших стал максимальным за все время пандемии. В относительном выражении он составил 0,45%.

Число госпитализаций за сутки составило 9 136, что на 0,34% меньше показателя предыдущего дня. При этом в 40 регионах число госпитализаций увеличилось, следует из данных штаба.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 24 719, до 9 975 052. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,8% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов возросло за сутки на 692 против 684 днем ранее, до 324 752.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,96%, следует из данных штаба.