В России число случаев заражения коронавирусом превысило 11 млн с начала пандемии

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 57 212 против 49 513 днем ранее, до 11 044 986. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,52%.

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 9 902, что на 8,4% превысило показатель предыдущего дня. Увеличение произошло в 46 регионах.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 25 525, до 10 000 577. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до 90,5% от общего числа заразившихся.

Количество так называемых активных случаев, то есть пациентов, которые проходят лечение в данный момент, возросло до 718 976.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 681 против 692 днем ранее, до 325 433. Таким образом, уже семь дней подряд в стране регистрируют менее 700 смертей из-за ковида в сутки.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до 2,95%, следует из данных штаба.