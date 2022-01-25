Песков не стал комментировать сообщения о возможном увеличении Россией кредита Ирану
Кремль будет информировать СМИ о результатах российско-иранских переговоров по различным вопросам. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать сообщения, что по итогам визита в РФ президента Ирана Эбрахима Раиси Москва может увеличить кредитную линию Тегерану.
"Российско-иранские контакты по результатам переговоров на высшем уровне в самых разных областях будут продолжаться. О субстантивных итогах этих контактов мы будем вас своевременно информировать", - сказал представитель Кремля.
Переговоры президентов РФ и Ирана прошли в Кремле 19 января.
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