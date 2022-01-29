В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом

Россия 29 января 2022 12:43 (UTC+04:00)
В России за сутки госпитализировали 14 570 человек с коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 570, что на 3,7% выше показателя предыдущего дня. Об этом сообщили журналистам в субботу в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Число госпитализаций увеличилось в 46 регионах, следует из данных штаба. Днем ранее число госпитализаций составило 14 046. В 37 регионах число госпитализаций снизилось.

В России выявили 113 122 случая заражения коронавирусом за сутки. Общее число заболевших составило 11 615 779. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,98%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 30 010 против 29 506 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 189 207 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 87,7% от общего числа заразившихся.

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