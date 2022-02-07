Путин и Макрон проведут встречу в Кремле

Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит серию интенсивных, в том числе очных, внешнеполитических контактов. Глава российского государства ждет в Кремле французского коллегу Эмманюэля Макрона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры, трижды разговаривавшие по телефону за последние две недели, договорились о том, что в понедельник Макрон приедет в Москву. По прогнозу представителя Кремля, на повестке дня российско-французского саммита будет много тем.

Среди вопросов, которые президенты затронут на переговорах, Песков в первую очередь назвал тему гарантий безопасности для РФ.