Путин и Макрон проведут встречу в Кремле
Президент России Владимир Путин в понедельник продолжит серию интенсивных, в том числе очных, внешнеполитических контактов. Глава российского государства ждет в Кремле французского коллегу Эмманюэля Макрона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Как сообщал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, лидеры, трижды разговаривавшие по телефону за последние две недели, договорились о том, что в понедельник Макрон приедет в Москву. По прогнозу представителя Кремля, на повестке дня российско-французского саммита будет много тем.
Среди вопросов, которые президенты затронут на переговорах, Песков в первую очередь назвал тему гарантий безопасности для РФ.
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