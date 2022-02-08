Переговоры Путина и Макрона продлились пять часов

Переговоры президентов России и Франции Владимира Путина и Эмманюэля Макрона продлились чуть более пяти часов и затянулись почти до полуночи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Лидеры начали беседу один на один в представительском кабинете первого корпуса Кремля, а затем продолжили за рабочим обедом. Пресс-конференция пройдет в Екатерининском зале первого корпуса Кремля.

Как отметил Путин, открывая переговоры, между Москвой и Парижем создана "хорошая атмосфера для того, чтобы налаживать отношения в целом между двумя странами". Президент РФ также констатировал, что Франция неизменно принимает самое активное участие в выработке принципиальных решений по европейской безопасности.

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков прогнозировал, что на переговорах будет абсолютно доминировать тема напряженности в Европе, связанная с ситуацией вокруг Украины, тема гарантий безопасности для РФ. При этом представитель Кремля отмечал, что ситуация слишком сложна, чтобы ожидать решительных переломов во время одной встречи.