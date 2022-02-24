Путин принял решение о проведении военной операции в Восточной Украине

Президент России Владимир Путин заявил, что в ответ на обращение руководителей т.н. "ДНР" и "ЛНР" принял решение о проведении специальной военной операции в Восточной Украине, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В планы РФ не входит оккупация украинских территорий, сообщил он.

По его словам, справедливость и правда на стороне России.