Минобороны РФ заявило о блокировании Киева с запада

Российские десантники захватили аэродром Гостомель в пригороде Киева и, соединившись с основными силами Воздушно-десантных войск РФ, блокировали украинскую столицу с запада. Об этом сообщил в пятницу журналистам официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"24 февраля Вооруженными силами Российской Федерации проведена успешная операция по высадке десанта в районе аэродрома Гостомель в пригороде Киева. <...> При захвате аэродрома было уничтожено более 200 националистов из состава специальных подразделений Украины. Потерь в Вооруженных силах России нет", - сказал он.

"В настоящее время основные силы воздушно-десантных войск соединились с подразделениями российского десанта на аэродроме Гостомель, обеспечив блокирование города Киева с запада", - добавил Конашенков.

Российские военные не будут наносить удары по жилым кварталам Киева, заверили в Минобороны РФ.

"Российские военнослужащие принимают все меры для недопущения жертв среди мирного населения", - заявил он.