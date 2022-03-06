Карты Visa и Mastercard банков РФ будут работать в стране до истечения срока действия

Карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, будут продолжать работать на территории страны до истечения их срока действия, после этого будут выпускаться карты "Мир", следует из материалов на сайте ЦБ РФ, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

Сервисы Apple Pay, Google Pay и Samsung Pay для карт Visa и Mastercard всех российских банков будут недоступны, отмечает ЦБ.

Альфа-Банк уже заявил о продлении срока действия всех карт Visa и Mastercard до конца 2028 года, при этом перевыпускать карту не понадобится, говорится в официальном телеграм-канале кредитной организации.

Райффайзенбанк продолжит выпускать новые карты Visa и MasterCard, говорится в сообщение банка в телеграм-канале. Вместе с тем, кредитная организация не уточнила, каким образом будет продолжать это делать.

Как заявили в Сбербанке, все электронные кошельки на картах "Мир" продолжат работать без ограничений. Сервисы Сбера Плати QR, SberPay (онлайн) и сервисы Системы быстрых платежей ограничения не затронут.