Starbucks приостановит работу в России
Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приостанавливает бизнес в России, включая поставки в страну своей продукции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
"Мы сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тысячам сотрудников", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.
В РФ сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнер компании (оператор российской сети - ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.
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