Starbucks приостановит работу в России

Американская Starbucks Corp., владеющая крупнейшей в мире сетью кофеен, приостанавливает бизнес в России, включая поставки в страну своей продукции, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Мы сегодня приняли решение приостановить деловую активность в РФ, включая отгрузки всей продукции Starbucks. Наш лицензионный партнер согласился приостановить работу кофеен и оказать поддержку почти 2 тысячам сотрудников", - говорится в заявлении CEO Starbucks Кевина Джонсона, опубликованном на сайте компании.

В РФ сеть Starbucks объединяет 130 кофеен, которыми управляет партнер компании (оператор российской сети - ООО "Кофе Сирена"). Первая кофейня Starbucks в России была открыта в 2007 году.