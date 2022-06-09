Крупный японский производитель станков закрыл бизнес в России

Японская корпорация DMG Mori Seiki, один из ведущих в мире производителей точного машинного оборудования, полностью вышла из бизнеса в России. Она закрыла свой сборочный завод в Ульяновске и представительство в Москве, уволив в общей сложности около 270 сотрудников, сообщил в опубликованном в четверг интервью газете Asahi президент компании Масахико Мори, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Крупная японская промышленная корпорация, по данным газеты, полностью прекращает операции в России впервые. DMG Mori Seiki в 2021 финансовом году реализовала в РФ продукцию на 8 млрд иен (около $60 млн по текущему курсу). Это соответствует примерно 2% ее доходов.

Президент DMG Mori Seiki объяснил свое решение опасностью попасть под санкции против России. "Мы должны следовать воле правительств Германии, Японии, США, - сказал Масахико Мори. - Нам остается только надеяться на достижение мира и подчиняться правилам".