В России впервые с 14 апреля 2020 года выявили менее 3 тыс. заболевших ковидом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 2 996, до 18 379 583. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Впервые с 14 апреля 2020 года в стране выявлено менее 3 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,02%.

Число госпитализаций из-за коронавируса за сутки составило 724, что на 11,6% меньше, чем днем ранее, когда были госпитализированы 819 заболевших.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом возросло за сутки на 3 684, до 17 798 245.

Днем ранее там заявляли о 3 480 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 56, до 380 076.

В стране зафиксировали минимальное с 7 сентября 2020 года количество смертей из-за ковида за сутки.