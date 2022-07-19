Представители РФ и ООН обсудили поставки российского продовольствия на мировой рынок

Замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в ходе встречи в Нью-Йорке с замгенсека ООН по вопросам оказания гумпомощи Мартином Гриффитсом обсудил обеспечение беспрепятственного доступа на мировой рынок продуктов питания из России, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

"Отдельно была затронута тема глобального продовольственного кризиса и пути выхода из него, с акцентом на так называемую "Черноморскую инициативу" генсекретаря ООН (Антониу - ИФ) Гутерриша, и обеспечение беспрепятственных поставок на мировой рынок российского продовольствия, удобрений и сырья для их производства", - говорится в распространенном заявлении постпредства РФ при ООН.

13 июля в Стамбуле прошли четырехсторонние консультации между представителями ООН, России, Турции и Украины по вопросу разблокирования украинских портов для осуществления вывоза сельскохозяйственной продукции.