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В России впервые с 11 июня зафиксировали более 70 смертей из-за ковида за сутки

Россия Материалы 24 августа 2022 12:21 (UTC +04:00)
В России впервые с 11 июня зафиксировали более 70 смертей из-за ковида за сутки

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Число умерших из-за ковида в России возросло за сутки на 72 против 69 днем ранее, сообщили в среду журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Более 70 летальных исходов за день в стране зарегистрировали впервые с 11 июня, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности с начала пандемии, по информации штаба, умерли 383 758 человек.

Число случаев заражения увеличилось на 40 231 против 30 967 днем ранее, до 19 221 602, количество случаев выздоровления - на 32 876 против 30 869, до 18 370 612.

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